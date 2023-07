Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes okrog 7. ure posredovali v kraju San Quirino na Pordenonskem, kjer je padel in se poškodoval 61-letni kolesar. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil, nato so poklicali še reševalni helikopter. Moškega so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli nezavestnega v hudem zdravstvenem stanju.