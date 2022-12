Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali v Codroipu, kjer se je moški močno opekel na domu. Dobil je hude opekline na večjem delu telesa. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je hudo. V nesreči se je lažje poškodovala še ena oseba.

Na kraju so bili tudi gasilci, ki preiskujejo vzroke nesreče in karabinjerji.