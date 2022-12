Hudo se je opekel pri kaminu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes v zgodnjih popoldanskih urah posredovali v Dignanu na Videmskem, kjer se je starejši moški hudo opekel. Pri kaminu ga je iz še nepojasnjenih vzrokov oplazil ogenj. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz San Danieleja in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je nudilo prvo pomoč, nakar so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je dobil opekline druge in tretje stopnje na zgornjem delu telesa.