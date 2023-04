Huje poškodovan 23-letni motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 17. ure posredovali na deželni cesti št. 354, ki povezuje Latisano in Lignano Sabbiadoro, kjer se je huje poškodoval 23-letni motorist. Pri kraju Aprilia Marittima je izgubil nadzor nad motorjem in silovito trčil v varnostno ograjo, pri čemer je odletel več deset metrov stran. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato je priletel reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje resno, utrpel je namreč številne poškodbe. Na kraju so bili karabinjerji in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.