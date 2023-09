Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali na cesti, ki pelje v Lignano, kjer sta v kraju Aprilia Marittima pri krožišču trčila avtomobil in motor. Zdravstveno osebje je huje poškodovanemu motoristu na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so odpravili posledice nesreče in varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.