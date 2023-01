Huje poškodovana ob padcu z mostu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zgodaj popoldne posredovali v Clautu na Pordenonskem, kjer je ženska, stara okrog 60 let, padla z mostu na pokrajinski cesti št. 51 v globino dveh metrov in pol. Utrpela je več poškodb. Na kraj sta prihitela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil, reševalci so poklicali tudi reševalni helikopter, ki pa ni mogel poleteti zaradi slabih vremenskih razmer. Žensko so na kraju oskrbeli in jo nato prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.