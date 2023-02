Hujša prometna nesreča pri Senožečah

Včeraj popoldne ob 17.25 se je pri Senožečah pripetila hujša prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi poškodovani, ena huje. Policisti so na kraju ugotovili, da je 47-letni voznik kombija, državljan BiH, ki je v vozilu prevažal še pet potnikov, peljal iz smeri Čebulovice proti glavni cesti Senožeče - Sežana. Ko je pripeljal do križišča, ni upošteval znaka stop in je zapeljal na cesto. Tedaj je po glavni cesti Senožeče - Sežana pravilno pripeljal 32-letni voznik osebnega avtomobila iz Sežane, ki se trčenju ni mogel izogniti. S prednjim delom avtomobila je silovito trčil v kombi, pri čemer se je huje poškodoval. Lažje se je poškodoval tudi potnik v kombiju. Povzročitelju nesreče sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje, so sporočili policisti.