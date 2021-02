Podporo vladi Maria Draghija je danes, 17. februarja, v senatu napovedala tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc (Evropeisti). Pozdravila je Draghijeve besede o evropski usmeritvi in pozvala, naj vlada ravna v evropskem duhu tudi v odnosu do manjšin. Spomnila je, da Italija še ni ratificirala Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih in hkrati poudarila, da dvajset let stari zakon o zaščiti slovenske manjšine še ni povsem uresničen. Pri tem je navedla določilo 26. člena o olajšani izvolitvi v parlament predstavnika slovenske manjšine. »Hvala lepa, gospod predsednik,« je v slovenščini zaključila svoj nastop.