»Hvala, tovariš Oskar Kjuder«

V ponedeljek, 24. januarja, bo v poslanski zbornici prvo glasovanje za novo predsednico ali predsednika Italije. Sandor Tence bo od jutri v Primorskem dnevniku predstavil dvanajst predsednikov, ki so se v povojnem času zvrstili na Kvirinalu, ki so Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano ter nazadnje Sergio Mattarella. Njegov mandat zapade 3. februarja.

V rubriki bo glavna pozornost namenjena odnosom italijanskih predsednikov do Slovencev v Italiji ter sodelovanju z Jugoslavijo in nato s Slovenijo. Od tistega slavnega koncerta Partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič v čast Pertiniju na Piancavallu, ko se je predsednik toplo zahvalil dirigentu Oskarju Kjudru ter ga pozdravil kot tovariša, do Cossige, ki je bil prepričan, da Rezijani govorijo neke vrste ruščino, ter Ciampija, ki je igral pomembno vlogo pri sprejemanju zaščitnega zakona za slovensko manjšino. In kako je Saragat odlikoval jugoslovanskega predsednika Tita in se s tem za vse večne čase zameril desnici in nekaterim združenjem istrskih beguncev.