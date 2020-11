Identificirali ubitega terorista

Napadalec, ki ga je po napadu v središču Dunaja v ponedeljek zvečer ubila policija, je bil star 20 let, poleg avstrijskega pa je imel tudi makedonsko državljanstvo. Moški je bil v preteklosti že kaznovan zaradi terorističnega združevanja, je povedal notranji minister Karl Nehammer.

Napadalec z imenom Kujtim Fejzulai je bil ob napadu oborožen z avtomatsko puško, pištolo in mačeto. Nosil je tudi imitacijo eksplozivnega pasu, je pojasnil minister. Šlo je za simpatizerja skrajne islamistične skupine Islamska država, ki je bil lani aprila obsojen na 22 mesecev zapora, ker je poskušal odpotovati v Sirijo, da bi se tam pridružil IS. Decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili na prostost, saj so zanj kot za mladega odraslega veljali določeni privilegiji. Po poročanju nekaterih medijev je bil 20-letnik albanskega porekla, rodil pa naj bi se na Dunaju, kjer je tudi odrasel.

Policijske enote so ga po besedah Nehammerja ustrelile v bližini cerkve svetega Ruperta. Policija je že ponoči preiskala njegovo stanovanje, poleg tega pa je doslej izvedla že več obsežnih racij v njegovem okolju. Preiskali so 15 stanovanj in pridržali več ljudi, je še povedal Nehammer.