Ilary Slatich: Ne strinjam se z rezom za založniške prispevke

Na listi Gibanja petih zvezd za poslansko zbornico je med kandidati za proporcionalno kvoto za FJK na drugem mestu 36-letna Ilary Slatich iz Lonjerja, ki je aktivna v svojem domačem okolju, med drugim poje v zboru Tončka Čok.

Kako je prišlo do vaše kandidature?

S stranko sodelujem od lanskega leta, ko sem z G5Z tudi kandidirala na tržaških občinskih volitvah. Vprašali so me, če bi kandidirala in sem sprejela. Predlog je prišel na pobudo Elene Danielis, ki je želela, da bi vsaj polovica tržaških kandidatk bila iz manjšine in minister Stefano Patuanelli se je s tem popolnoma strinjal.

Zakaj ste se odločili, da sprejmete?

Takoj sem bila za, presenetilo pa me je, da so mi ponudili drugo mesto. To mi je v velik ponos. Tako da ... bomo poskusili! (smeh)

Bi izpostavili tri prioritete vašega mandata v primeru izvolitve?

V povezavi s slovensko narodno skupnostjo ali nasploh?

Oboje.

Glede manjšine je tem veliko. Z ministrom Patuanellijem se dogovarjamo za srečanje, na katerem bi orisali prioritete na tem področju. Lahko povem, da se v zvezi z rezom za založniške prispevke ne strinjam, če ta prizadene manjše medije, kot je tudi Primorski dnevnik, ki bi jih ukinitev prispevkov spravila v hude težave. Za to bi se zagotovo zavzela.

Pri srcu mi je tudi vprašanje podnebnih sprememb in tudi za Gibanje petih zvezd je to ena od glavnih prioritet. Ob vrtoglavih cenah za plin in druge energente bo treba pomisliti tudi na ukrepe v tej smeri. Še enega bi dodala.

Prosim.

Podpiram določitev minimalne urne postavke na devet evrov.