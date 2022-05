Ime Südtirol moti desnico

Bocenska nogometna ekipa Südtirol je pred kratkim dosegla zgodovinsko napredovanje iz C v B ligo, desnici pa ni po godu nemško izvirno ime kluba, ki bi moral po njeni presoji dobiti uradni dvojezični naziv, ni jasno, če Sud Tirolo ali Alto Adige. Za to se zavzema pokrajinski svetnik desne stranke Bratov Italije Alessandro Urzì, ki je o tem naslovil pismo predsedniku bocenske pokrajine Arnu Kompatscherju.

Kot da bi pokrajinska uprava lahko odločala o imenu nogometnega kluba, ki je mimogrede zasebna last. Zastopnik stranke Giorgie Meloni se pri tem sklicuje na zahtevo skupine navijačev bocenske ekipe in obenem na večjezičnost bocenske pokrajine. O tem vprašanju zahteva stališče Kompatscherja in pokrajinskega sveta.

Bocenski mediji pišejo, da vodstvo kluba Südtirol skoraj gotovo ne bo pristalo na spremembo uradnega imena, pri čemer ugotavljajo, da dvojezično ime moti le ožjo skupino navijačev, glavnina pa podpira sedanji naziv, ki ga politika ne sme tako ali drugače izkoriščati v volilne ali druge namene. V Bocnu obstaja hokejski klub Bolzano (nastopa v prestižni avstrijski ligi), ki ga spremljajo hokejski privrženci obeh tam živečih narodnosti, kar velja tudi za nogometno ekipo Südtirol.