Incidenca narašča

V FJK so danes ob skupnem številu 8874 testiranj potrdili 2057 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 23,1-odstoten. Ob 2956 PCR testiranjih so potrdili 384 novih okužb, ob 5918 hitrih antigenskih testih pa 1673.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 175 bolnikov s covidom-19, kar je šest več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje šest, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo.

Umrli so trije bolniki s covidom-19, po en bolnik v Vidmu, Trstu in Gorici. Od začetka pandemije je umrlo 5181 bolnikov s covidom-19, in sicer 1295 na Tržaškem, 2428 na Videmskem, 978 na Pordenonskem in 480 na Goriškem. Incidenca je zdaj 991,8 okužbe na 100.000 prebivalcev, kar je 28 več kot včeraj.