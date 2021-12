Incidenca okužb največja med otroki

Incidenca okužb z novim koronavirusom v zadnjem tednu med otroki do 9. leta znaša več kot 250 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev, izhaja iz podatkov, ki jih je objavil Italijanski inštitut za zdravje (Iss). Podatke morajo sicer še potrditi, so sporočili.

V zadnjih treh tednih se je incidenca okužb povečala v vseh starostnih kategorijah, od konca oktobra pa zlasti v starostnih kategorijah do 9. leta starosti in od 10. do 19. leta.

Povečala se je tudi incidenca okužb v starostnih kategorijah od 40. do 49. leta in od 30. do 39. leta, ki znaša od 150 do 200 na 100.000 prebivalcev. Starostna kategorija nad 80. letom starosti ostaja tista z najnižjo incidenco okužb, in sicer od 50 do 100 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev.