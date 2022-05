Incidenca okužb v FJK se občutno zmanjšuje

V FJK so danes ob 3149 PCR testiranjih potrdili 77 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 2013 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 200 novih okužb.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 100 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, dva potrebujeta intenzivno zdravljenje, pri tem zadnjem podatku število se od včeraj ni spremenilo.

Umrli so trije bolniki s covidom-19, eden v Trstu in dva v Gorici. Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 5100 bolnikov s covidom-19, in scier 1275 na Tržaškem, 2393 na Videmskem, 967 na Pordenonskem in 465 na Goriškem.

Incidenca se v zadnjem obdobju iz dneva v dan zmanjšuje in je trenutno 182 okužb na 100.000 prebivalcev.