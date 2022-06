Incidenca okužb v porastu

V FJK so danes ob 2387 PCR testiranjih potrdili 100 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 1659 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 309 novih okužb.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 76 bolnikov s covidom-19, trije potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Umrlo je pet bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5125 bolnikov s covidom-19, in sicer 1284 na Tržaškem, 2405 na Videmskem, 970 na Pordenonskem in 466 na Goriškem.

Incidenca se je v zadnjih dneh še rahlo povišala in je trenutno 210 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je, denimo, 46 več kot v torek.