»Integracija ni uspela,« sledil izgon v Italijo, kjer nima nikogar

Poročanje švicarskega dnevnika Le Nouvelliste razkriva neobičajno zgodbo, ki se je pripetila v Švici. Protagonist je 22-letni moški, ki se je rodil v francosko govorečem švicarskem okraju Martigny, kjer ima dovoljenje za prebivanje. Je italijanski državljan, prav tako kot njegov starša, a 22-letnik ne govori italijanskega jezika, prav tako z Italijo nima nikakršne vezi, ne družinske ne socialne. Kljub temu se je vrhovno federalno sodišče Švice odločilo za njegov izgon v Italijo, to pa zato, ker je zagrešil že več kaznivih dejanj. Odločitev o tem, koliko let naj bi trajal izgon (od 5 do 15), je federalno sodišče prepustilo okrajnemu sodišču kantona Valais.

»Integracija v Švici ni uspela,« je v razsodbi zapisalo vrhovno sodišče, »moški pa predstavlja resno grožnjo za javni red in varnost.« Sodišče kantona Valais je bilo pred tem odločilo, da bi glede na osebne okoliščine mladega moškega izgon povzročil »škodo v njegovem življenju« in je zato naredilo izjemo glede na spremembo kazenskega zakonika o obveznem izgonu v resnih prekrškovnih primerih. Toda vrhovno federalno sodišče je ugodilo pritožbi javnega tožilca in odredilo izgon. Pri tem so upoštevali dejstvo, da mladenič nima nikakršnih delovnih izkušenj, njegovi prihodki pa so odvisni izključno od socialne pomoči in nezakonitih dejavnosti. V kazenski evidenci 22-letnika je poleg poslov z razpečevanjem hašiša, marihuane in kokaina, ki so mu navrgli slabih 140 tisoč evrov, zagrešil še kazniva dejanja poškodb, goljufije in ropa, kršil pa je tudi zakon o posedovanju orožja. »Tujci z dovoljenjem za prebivanje, ki bi torej morali biti integrirani v švicarsko družbo, so zmotno prepričani, da jih izgon ne more doleteti, kar seveda ne drži,« je mladeničev odvetnik povedal za dnevnik Le Nouvelliste.