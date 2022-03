Intenzivno bombardiranje ukrajinskih mest

Ruska vojska je kljub ponedeljkovemu prvemu krogu pogajanj z ukrajinskimi oblastmi še bolj pritisnila na oblegana mesta. Bombardiranje je po poročanju medijev postalo še bolj intenzivno, do močne eksplozije je med drugim prišlo na glavnem trgu v Harkovu, drugem ukrajinskem mestu. Zadeli naj bi tamkajšnjo vladno palačo, poročajo pa o mrtvih civilistih (Indija je med drugim potrdila, da je v tem napadu umrl tudi indijski študent). Harkov je tarča težkega bombardiranja, še hujše je menda v južnem Mariupolu ob Azovskem morju. Mesto je že več dni oblegano, iz njega poročajo o eksplozijah in smrtnih žrtvah, tudi mladoletnih. Obmorsko mesto je strateškega pomena, ker bi Rusi z njegovim zavzetjem povezali Krim z dosedanjo rusko mejo.

Težak je položaj tudi v prestolnici Kijev, proti kateremu je po poročanju ameriške televizije CNN namenjena 60 kilometrov dolga kolona ruskih tankov, oklepnikov in drugih vozil. V resnici, kot so pozneje po poročanju britanskega BBC ugotovili zahodni obveščevalci, ne gre za neprekinjeno kolono, temveč za več posameznih skupin vozil, večinoma logistične narave, ki skušajo ovezati belorusko mejo z okolico Kijeva, vendar kače, da jim to le deloma uspeva. V zadnjih 24 urah naj bi proti Kijevu bolj malo napredovali.

Kijevski župan Vitalij Kličko je medtem zagotovil, da lahko mesto dolgo kljubuje napadom. Italijansko veleposlaništvo je pozvalo italijanske državljane, naj zapustijo mesto.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v neposredni povezavi z Evropskim parlamentom ponovil, da je treba ustaviti Vladimirja Putina, ker da prihaja do vojnih zločinov in smrti številnih nedolžnih ljudi. »Doživljamo ogromno tragedijo. Današnje jutro je bilo še posebno tragično. Smo pod bombami. Borimo se za svojo zemljo,« je dejal, se zahvalil podpori Evropske unije in požel dolg aplavz.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izjavil, da je prisotnost ameriškega jedrskega orožja v Evropi nedosputno in pozval k umiku ameriških raket na kratki in srednji doseg s te celine.

Po podatkih Združenih narodov naj bi v Rusiji od četrtka aretirali 6400 protestnikov, ki so se uprli vojni, veliko večino so takoj izpustili. Ameriški mediji medtem že od ponedeljka poročajo, da naj bi se v vojno v Ukrajini aktivno vključila tudi beloruska vojska.