Intenzivno zdravljenje potrebuje 40 covidnih bolnikov

V bolnišnicah Furlanije - Julijske krajine se na rednih covidnih oddelkih danes zdravi 351 bolnikov s covidom-19, dva manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 40, trije več.

Ob 12.587 PCR testiranjih so danes potrdili 1541 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 12,24-odstoten. Opravili so tudi 18.347 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 3110 novih okužb, delež pozitivnih testov je bil 16,95-odstoten. Največji delež okužb pripada starostni skupini do 19. leta, sledijo s skoraj podobnim odstotkom skupini od 40. do 49. leta in od 50. do 59. leta.

Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije jih je v FJK izgubilo bitko z novim koronavirusom 4301. V Trstu je umrlo 1045 bolnikov s covidom-19, v Vidmu 2102, v Pordenonu 797 in v Gorici 357. Ozdravelo je 146.360 ljudi, klinično zdravih je 559, v samoizolaciji pa je 40.364 ljudi.