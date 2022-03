Intenzivno zdravljenje potrebuje le še 12 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo

V FJK so danes ob 3761 PCR testiranjih potrdili 180 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,79-odstoten. Opravili so še 5654 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 329 novih okužb (delež 5,82-odstoten). Hospitaliziranih je 164 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, kar je 16 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 12, štirje manj.

Umrlo je 9 ljudi s covidom-19.

Od začetka pandemije sta v FJK umrli 4802 osebi s potrjeno koronavirusno okužbo, in sicer 1175 na Tržaškem, 2288 na Videmskem, 913 na Pordenonskem in 426 na Goriškem. Ozdravelo je 288.341 ljudi, klinično zdravih je 165, v samoizolaciji pa je 17.085 ljudi, kar je 622 manj kot včeraj.