Intenzivno zdravljenje potrebujejo trije covidni bolniki

V FJK so danes ob 3597 PCR testiranjih potrdili 70 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih PCR testov 1,95-odstoten. Opravili so še 275 hitrih antigenskih testov in ugotovili 18 novih okužb (delež 0,65-odstoten).

Večino novih okužb so potrdili pri mladih pod 29. letom starosti. Danes ni umrl noben covidni bolnik. Na oddelku za intenzivno zdravljenje so sprejeli še enega covidnega bolnika, in sicer 70-letnika, ki ni bil cepljen, je sporočil podpredsednik dežele FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Intenzivno nego tako trenutno potrebujejo tri osebe, medtem ko se jih na covidnih oddelkih zdravi 14.

Od začetka pandemije je umrlo 3790 ljudi s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.511 ljudi, klinično zdravih je 40, v samoizolaciji pa jih je trenutno 677.