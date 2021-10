Intenzivno zdravljenje v FJK potrebuje 7 covidnih bolnikov

V FJK so ob 4661 PCR testiranjih potrdili 72 novih okužb, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,54-odstoten. Opravili so še 13.943 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 10 novih okužb (delež 0,07-odstoten).

Umrla je ena covidna bolnica, gre za 97-letno žensko iz Gradeža, ki je bila v bolnišnici.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 41 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje sedem, eden manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3831 bolnikov s covidom-19, in sicer 831 v Trstu, 2025 v Vidmu, 680 v Pordenonu in 295 v Gorici. Ozdravelo je 109.991 ljudi, klinično zdravih je 38, v samoizolaciji pa je 816 ljudi.