Intenzivno zdravljenje v FJK potrebujejo le še trije bolniki s covidom-19

V FJK so danes ob 4506 PCR testiranjih potrdili 351 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,79-odstoten. Opravili so še 8011 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 889 novih okužb (delež 11,1-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 133 bolnikov s covidom-19, štirje več kot včeraj, intenzivno zdravljenje potrebujejo le še trije, dva manj.

Umrlo je devet bolnikov s covidom-19, med njimi tudi 13-letni deček iz Trsta, ki je umrl na domu. Zdravstveno podjetje ni objavilo podatka, ali je deček umrl izključno zaradi covida ali morebiti tudi zaradi posledic drugih pridruženih bolezni.

Od začetka pandemije je skupno umrlo 4893 bolnikov s covidom-19, in sicer 1202 na Tržaškem, 2320 na Videmskem, 931 na Pordenonskem, 440 na Goriškem. Ozdravelo je 300.097 ljudi, klinično zdravih je 176, v samoizolaciji pa jih je 21.903.