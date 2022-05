Intenzivno zdravljenje v FJK potrebujejo štirje bolniki s covidom-19

V FJK so danes ob 1174 PCR testiranjih potrdili 25 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 872 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 100 novih okužb.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 154 bolnikov s covidom-19, kar je 18 več kot v petek, štirje bolniki s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje, dva manj. Umrla sta dva bolnika s covidom-19.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 5067 bolnikov s covidom-19, in sicer 1265 na Tržaškem, 2383 na Videmskem, 960 na Pordenonskem in 459 na Goriškem. Skupno je bilo okuženih 373.574 ljudi.