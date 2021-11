Intenzivno zdravljenje v Italiji potrebuje 549 covidnih bolnikov

V Italiji so danes ob skupnem številu 267.570 PCR in hitrih antigenskih testov potrdili 6404 nove okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 2,3-odstoten, nekoliko višji od včerajšnjega, ki je bil 2,0-odstoten. Gre za približno 1300 okužb več kot pretekli ponedeljek, ko jih je bilo 5144 in je bil tudi delež pozitivnih testov rahlo nižji. Številke pandemije so torej v porastu, četudi po mnenju mnogih strokovnjakov niso zaskrbljujoče. Umrlo je 70 covidnih bolnikov, od začetka pandemije skupno 133.247.

V Italiji je trenutno 151.514 aktivnih primerov okužbe, kar je 2754 več kot včeraj.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 4507 covidnih bolnikov, kar je 162 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 549 covidnih bolnikov oz. 29 več kot včeraj.