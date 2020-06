Išče se šolnik za izvajanje projektov avtonomije

Še do 19. junija je čas za prijavo na razpis Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, ki predvideva dodelitev enega mesta za šolnika, ki bo skrbel za izvajanje projektov na področju šolske avtonomije tudi z ozirom na osebje na slovenskih šolah za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022. Razpis je namenjen pripadnikom učnega osebja in/ali ravnateljem.

Konkretno bo šlo za usposabljanje in izpopolnjevanje ravnateljev, učnega in neučnega osebja, dalje za usposabljanje v okviru vsedržavnega načrta za digitalno šolo, jezikovno usposabljanje osnovnošolskih učiteljev v okviru programa CLIL, razvijanje mednarodnih projektov ter projekte evalvacije in kakovosti izobraževanja. Poleg tega se bo omenjeni šolnik ukvarjal še z evalvacijo izobraževalnega sistema glede na slovenske šole, nacionalnimi preizkušnjami Invalsi, državnimi izpiti, učbeniki ter s priznavanjem študijskih in poklicnih naslovov za poučevanje na slovenskih šolah.

Rok za prijavo na razpis zapade kot že rečeno v petek, 19. junija, ob 23.59. Prijaviti se je mogoče samo preko overovljene elektronske pošte na naslov drfr@postacert.istruzione.it, pri čemer je mogoče prijavo poslati tudi z naslova overovljene elektronske pošte šole, kjer je kandidat zaposlen. Kandidate bo preverila komisija, ki bo ocenila njihove študijske in poklicne naslove, na sporedu pa bo tudi kolokvij, ki ga bodo uspešno prestali tisti kandidati, ki bodo prejeli najmanj 42 točk. Na koncu bodo oblikovali lestvico, iz katere črpati funkcionarja za omenjeno mesto.

Razpis je objavljen na spletni strani Deželnega šolskega urada za FJK www.scuola.fvg.it (klikniti je treba na »Šole s slovenskim učnim jezikom« in nato na »Razpisi in izbori«) ter v mreži Intranet italijanskega ministrstva za izobraževanje.