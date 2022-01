Policisti iz Verone so na tamkajšnji železniški postaji oglobili 34-letnega romunskega državljana, ki je stopil na vlak brez obveznega covidnega potrdila, pri čemer so ugotovili, da je bila zanj razpisana evropska tiralica. Moškega so aretirali in ga prepeljali v veronski zapor, kjer bo na razpolago tržaški sodni oblasti.