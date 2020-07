Iskalna akcija mladeniča s posebnimi potrebami se je srečno zaključila

Gorski reševalci iz Rajblja so danes popoldne na Trbižu našli 25-letnega mladeniča s posebnimi potrebami, avstrijskega državljana, ki so ga dva dni iskali na Trbiškem in na avstrijskem Koroškem. Georg, tako se imenuje mladenič, se počuti dobro in je z njim vse v redu. Iskalno akcijo je sprožil včeraj mednarodni policijski center Vrata-Megvarje (Thörl Maglern). Mladenič je včeraj izginil iz Šentvida ob Glini na avstrijskem Koroškem. Prve sledi so našli avstrijski policisti. Po podatkih, ki so jih zbrali, so ugotovili, da je Georg nameraval obiskati svetišče na Višarjah. Izvedelo se je tudi, da je z avstrijskim taksijem dosegel Italijo.

Na Trbiškem so pri iskalni akciji sodelovali gorski reševalci iz Rajblja, policija, karabinjerji in finančni stražniki s postaje Na Žlebeh, ki so o pogrešanem iskali informacije na Trbiškem in na Višarjah. Ugotovili so, da je mladenič peš dosegel Višarsko planino, nato se je vrnil v Zajzero, kjer je noč prespal na prostem pod nevihto. Danes zjutraj pa je iz Ovčje vasi odšel s taksijem na Trbiž, kjer mu je zatočišče nudil hotelir. Ravno tam so ga našli gorski reševalci iz Rajblja in se je iskalna akcija srečno zaključila. Georga so prepeljali v policijski center Vrata-Megvarje na avstrijskem Koroškem, kjer sta ga pričakala starša.