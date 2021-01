Istra in Kras drsita proti črni fazi

Medtem ko so istrske in kraške občine dolgo časa imele najboljše epidemiološke številke o novookuženih, potrjenih primerih in umrlih, so se v zadnjih dneh ti podatki poslabšali, poročajo Primorske novice. Tako je bilo včerajšnje sedemdnevno povprečno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v obalno-kraški regiji 76,6, s čimer je preseglo dovoljeno mejo za rdečo cono, ki znaša 76.

Strokovna vodja Zdravstvenega doma Koper Ljubica Kolaner Bizjak je za Primorske novice pojasnila, da gre slabše rezultate pripisati vdoru koronavirusa v domove starostnikov. Drugi vzrok pa gre po njenem pripisati popuščanju discipline med ljudmi. »V preteklih mesecih smo se res dobro držali pravil, nadpovprečno dobri rezultati pa so nas nekoliko uspavali,» je povedala. Po istrskih mestih je v zadnjih tednih videti vedno manj mask na obrazih ljudi. Na koprski promenadi ali na Čevljarski ulici, ki sta precej obljudeni, zgolj manjšina nosi maske. Na obljudenih mestnih ulicah, kjer se ljudje srečujejo, bi bilo treba vedno nositi obrazne maske, je menila.