Istra in otok La Palma edina »zelena« v Evropi

Po podatkih, ki jih objavlja belgijsko zunanje ministrstvo v zvezi z epidemiološko sliko v Evropi in po svetu, sta na zemljevidu pogostosti okužb z novim koronavirusom trenutno Istra in otok La Palma edini »zeleni« regiji.

Širjenje okužbe z novim koronavirusom je bilo doslej v Istri za razliko od ostalih predelov Hrvaške pod popolnim nadzorom. V zadnjih 24 urah so ob 128 brisih potrdili 2 novi okužbi z novim koronavirusom. V Istrski regiji je trenutno le 21 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V samoizolaciji je 161 ljudi, ena oseba pa je v zadnjih 24 urah ozdravela.

Načelnik istrskega štaba civilne zaščite Dino Kozlevac je po objavi povedal, da je istrska županija vzor vsem ostalim. Izpostavil je še, da je to učinek dobrega sodelovanja in razumevanja prebivalcev in institucij. Zahvalil se je tudi vsem, ki dosledno upoštevajo uporabo zaščitnih mask.