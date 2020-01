Istra kot nekoč Bolgarija ...

Novi hrvaški predsednik Zoran Milanović (v drugem krogu je z 52,7 odstotka prejetih glasov premagal aktualno predsednico Kolindo Grabar Kitarović) je v Istri in na Reki po pričakovanju doživel pravi plebiscit. »Bolgarsko večino« bi rekli nekoč, nanašajoč na skoraj stoodstotne številke, s katerimi so bili v Bolgariji (in v drugih komunističnih državah) pred leti izvoljeni tamkajšnji državniki in politični voditelji.

Predsedniški kandidat leve sredine je v Istrski županiji dobil okoli 80 odstotkov glasov (največ v Labinu, kar 87 odstotkov), na Reki in v Kvarnerju pa je zanj glasovalo nekaj manj kot 70 odstotkov volivk in volivcev. V Rovinju je Milanović dobil 82 odst. glasov, zaradi tega lahko sodimo, da ga je podprla tudi velika večina volivcev italijanske narodnosti, kar velja za vse narodno mešane občine od Umaga, Novigrada, Poreča in, kot rečeno, Rovinja. Med strankami, ki so podprle novega predsednika je tudi Istrski demokratski zbor (v it. Dieta istriana), ki je vse od osamosvojitve Hrvaške večinska stranka na istrskem polotoku, medtem ko je Milanovićeva socialdemokratska stranka SDP večinska na Reki, kjer že vrsto let vodi tamkajšnjo občinsko upravo in županijo. Vodilna hrvaška stranka HDZ uživa v Istri in v italijanski manjšini zelo malo podpore.