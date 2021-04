Istrabenz postavil na noge tržaški Slovenec

Istrabenz je v povojnem času upravičeno veljal za ponos Kopra in slovenske Istre, ki je v času največjega razcveta zaposloval petsto ljudi in imel v Jugoslaviji več kot petdeset bencinskih servisov z letno prodajo 400 tisoč ton naftnih derivatov. Zgodovini tega nekoč velikega gospodarskega koncerna sta posvečeni knjiga in razstava “od Istra Benza do Istrabenza: 1948-1996”. Nosilec projekta je koprski arhiv, avtorica razstave in urednica publikacije pa Jedert Vodopivec Tomažič.

Angel Gruden je leta 1948 postal prvi direktor Istrabenza, zadolžen za ustanovitev in organizacijo podjetja Avtopodjetje Adria - odsek za goriva, ki je bil po nalogu Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora v Trstu premeščen v Koper. O Angelu Grudnu se je ohranilo zelo malo. »Ne vemo ne kdaj se je rodil, ne kdaj je umrl, niti kakih drugih pomembnejših podatkov,« pravi Jedert Vodopivec Tomažič. Iz potrdila Socialnega zavarovanja Koper, ki se je ohranilo povsem po naključju, je razvidno, da je bil od 1. avgusta 1947 do 15. aprila 1948 in nato od 11. maja 1948 do 7. januarja 1953 zaposlen pri podjetju Autotrasporti.