Italija: 2. največja izvoznica pesticidov v Evropi

Italija je druga največja izvoznica prepovedanih pesticidov v Evropi. Tako izhaja iz poročila, ki ga je pred kratkim objavila preiskovalna enota britanske organizacije Greenpeace Unearthed in švicarske družbe za analizo podatkov Public Eye. Podatki se nanašajo na leto 2018, izhajajo pa iz analize potrdil, ki jih morajo posamezna podjetja predložiti oblastem za proizvode, namenjene izvozu.

Izvoz prepovedanih toksičnih sredstev iz evropskih držav je tistega leta znašal skupno 81.615 ton. Največji delež prepovedanih snovi je izvozila Velika Britanija, 32.187 ton (skoraj 40 odstotkov celotnega tovrstnega izvoza), Italija pa je z 9499 tonami (ali z 12-odstotnim deležem) zasedla neslavno drugo mesto. Na tej lestvici ekološke sramote sledita Nemčija z 8078 tonami in Nizozemska z 8010 tonami izvoza toksičnih sredstev.

Analiza podatkov je pokazala, da so države-proizvajalke izvozile 41 vrst prepovedanih sredstev v 85 držav. Tri četrtine le-teh sodi v tako imenovani tretji svet, med države v razvoju, kjer je nadzor nad uvozom ohlapnejši. Lep del predvsem britanskega izvoza pa je končal tudi v Združenih državah Amerike. Tja je romal herbicid, katerega podlago tvori snov paraquat, ki ga proizvaja agro-industrijski kolos Syngenta. Gre za zelo toksično snov, »požirek katerega je lahko človeku usoden,« so zapisali avtorji poročila, po znanstvenih ugotovitvah pa naj bi povečal možnost obolenja za Parkinsonovo boleznijo.

Italija izvaža prepovedane pesticide v deset držav: Združene države Amerike, Kanado, Avstralijo, Maroko, Južno Afriko, Japonsko, Indijo, Mehiko, Iran in Vietnam. Dve tretjini izvoza se nanaša na sredstvo trifluralin, ki ga proizvaja državna Finchimica. Evropska unija je prepovedala njegovo uporabo že leta 2007, ker je visoko toksičen za ribe in druge vodne organizme ter ostaja dalj časa na terenu, preden se razkroji. Znanstveniki so ga obenem vključili v seznam potencialnih kancerogenih snovi. Na drugem mestu najbolj izvoženih italijanskih prepovedanih sredstev je herbicid ethalfluralin, ki ga prav tako proizvaja Finchimica. Največ od 1.820 ton te kancerogene nadloge je Italija izvozila v ZDA in Kanado.