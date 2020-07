Italija bi na morju razglasila izključno ekonomsko cono

Italija namerava vzpostaviti izključno ekonomsko cono na morju, je razvidno iz zakonskega predloga, o katerem so že razpravljali v odboru za zunanje zadeve v poslanski zbornici.

Italija bi tako na območju izključne ekonomske cone, ki lahko sega do 200 milj od obale, lahko opravljala raziskave, upravljala naravne vire ter za te namene postavljala umetne otoke oz. opremo. Plovba bi ostala prosta, a plovila s tujo zastavo in tuji državljani bi bili na območju izključne ekonomske cone podrejeni italijanskemu pravu.

»Menim, da Sloveniji ni treba posebej diplomatsko reagirati na italijansko potezo, ker najverjetneje ne posega v Osimsko mejo, niti v razmejitev po odločbi arbitražnega sodišča med Slovenijo in Hrvaško, za nameček pa Evropska unija tiho podpira širitev ekonomskih con svojih članic, ker s tem širi svoj teritorij,« meni Marko Pavliha, strokovnjak na področju mednarodnega prava in profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku