Italija bo rdeča, a z nekaterimi izjemami

Po ostrih in več dni trajajočih pogajanjih s predsedniki dežel in z vodji poslanskih skupin se je italijanski svet ministrov zedinil o tem, da bo letos praznični čas rdeče in oranžno obarvan. Le da rdeča tokrat ne bo znanilka toplega časa v družbi najdražjih, pač pa znamenje zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Rdeče obarvani bodo predpraznični in praznični dnevi, začenši z božično vigilijo.

V ostalih dneh bodo začenši s 24. decembrom pa vse do 6. januarja veljali ukrepi, ki so po tribarvnem sistemu razvrščanja ozemlja glede na stopnjo nevarnosti v veljavi za oranžne dežele. Že od 21. decembra po prepovedano prehajanje deželnih meja.

Predsednik vlade Giuseppe Conte je sicer nasprotoval datumu 6. januarja in se želel vrniti v »predpraznično« stanje s 3. januarjem, a njegovo stališče očitno ni prodrlo. Prevladalo je stališče privržencev trše linije, to so ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini in Francesco Boccia. Deset dni bo torej Italija obarvana v rdečo barvo, štiri dni pa v oranžno. »Ne gre za lahko odločitev, ukrepi pa so nujni v pričakovanju praznikov in ponovnega januarskega zakona,« je dejal Conte v javnem nagovoru, med katerim je obljubil denarno pomoč kategorijam, ki jih bodo ukrepi oškodovali.

KAJ PRINAŠA RDEČA ...

Ko bo Italija rdeča, bo prepovedano zapuščanje domovanja z izjemo nujnih razlogov (te poznamo že iz časa prvega vala, to so zdravstveni ali službeni razlogi). Spet bo aktualna samoizjava, zaprti bodo bari, lokali, restavracije, pa tudi nenujne trgovine. Odprti bodo sicer frizerji. Dovoljena bosta dostava in prevzem hrane. Ne glede na barvo, bo še naprej veljala policijska ura med 22. in 5. uro. V primerjavi s prvim lockdownom pa bo vlada dovolila izjemo, in sicer obisk prijateljev in sorodnikov. Te bosta lahko obiskali največ dve osebi, ne bo pa omejitev za otroke do 14. leta starosti, ki morajo sicer biti v spremstvu staršev. »Motorična« dejavnost bo dovoljena le v bližini prebivališča, športno udejstvovanje bo dovoljeno na prostem, a le posamično.

IN KAJ ORANŽNA

Drugačna pesem bo pela v oranžnih dneh, oz. med 28. in 30. decembrom ter 4. januarja. Takrat bodo bari in restavracije še vedno zaprti za stranke. Prizaneseno bo trgovinam, ki bodo lahko odprle svoja vrata. Prepovedano bo prehajanje občinskih meja, kar pa ne bo veljalo za občine z manj kot 5000 prebivalci. A tudi v tem primeru se bo dovoljeno od doma oddaljiti največ 30 km, se ne bo pa smelo iti v občine, ki so glavna mesta pokrajin. Npr. iz Sovodenj se ne bo smelo v Gorico.

Na Tržaškem bo to veljalo v občinah Repentabor in Zgonik. Na Goriškem v Doberdobu, Sovodnjah, Števerjanu in Zagraju. Manj kot 5000 prebivalcev pa imajo na Videmskem npr. Ahten, Dreka, Fojda, Grmek, Bardo, Naborjet - Ovčja Vas, Neme, Praprotno, Podbonesec, Rezija, Sv. Lenart, Špeter, Srednje, Sovodnje, Tipana, Trbiž in Tavorjana.

KOLIKO GOSTOV LAHKO POVABIMO

Jabolko spora je dalj časa bilo vprašanje, ali bi mladoletne všteli v število ljudi, ki jih družine lahko povabijo k sebi na dom. Naposled je obveljalo, da sta povabljenca lahko dva, ta omejitev pa ne velja za osebe pod 14. letom, s čimer je vlada najbrž želela priti naproti družinam z otroki. Ni nujno, da se bo lahko obiskalo le ožje sorodnike, saj bo pod omenjenimi pogoji dovoljen tudi obisk prijateljev.