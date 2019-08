Italija in Slovenija brez preboja

Odnosi med Italijo in Slovenijo v času vlade Giuseppeja Conteja niso ne napredovali in ne nazadovali, skratka, dobrososedska rutina brez kvalitetnih in vsebinskih prebojev. Za takšno ne ravno spodbudno stanje sta odgovorni obe državi oziroma vladi. Contejeva vlada tudi zaradi različnih gledanj med Gibanjem 5 zvezd in Ligo se ni veliko ukvarjala z zunanjo politiko, zlasti ne s sosedi, odnosi z Italijo pa niso na »prednostni lestvici« vlade Marjana Šarca, kar velja tudi za odnose z Avstrijo in deloma za Madžarsko, medtem ko so slovensko-hrvaški odnosi zaradi spora o mejni arbitraži povsem druga zgodba.

Še najbolj dejavna v sosedskih odnosih sta bila predsednika držav - Sergio Mattarella in Borut Pahor -, ki ves čas gojita direktno komunikacijo. Slednja se ni prekinila niti ob političnem incidentu, ki sta ga na fojbi pri Bazovici, sprožila predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani in italijanski notranji minister ter vodja Lige Matteo Salvini.