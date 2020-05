Italija in Slovenija se dogovarjata o meji

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je danes dejal, da še ni splošnega odprtja meje z Italijo, tako kot tudi ne z Avstrijo in Madžarsko. To je namreč lahko le dvostranski ukrep, je zapisal na Twitterju. »Dogovori še potekajo, pripravlja in sprejema se administrativna podlaga,« je dodal Janša. »Tudi na meji s Hrvaško, kjer je sosednja država sprostila ukrepe, še vedno veljajo zdravstvene omejitve«, je še pojasnil Janša. Potrdil je torej, da se Rim in Ljubljana vendarle dogovarjata o meji, na kakšni ravni in kako potekajo ti pogovori pa ni znano. Odgovorna za mejno problematiko sta vsekakor notranja ministra Luciana Lamorgese in Aleš Hojs, ki sta se v času koronavirusa dvakrat pogovarjala: prvič v začetku pandemije o kolonah tovornjakov na Vrtojbi in Fernetičih, drugič pa o begunskem vprašanju.