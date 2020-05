»Italija in Slovenija se morata dogovoriti o meji«

Koronavirus je zelo spremenil naša življenja, Slovenija in Italija pa bosta še naprej sosedi, zato je v obojestranskem interesu, da si tudi v novih razmerah čim boljše uredita odnose, še posebno na mejnem območju. Predsednik Italijansko-slovenskega foruma Jurij Giacomelli je v pogovoru za Primorski dnevnik komentiral italijansko-slovenske odnose v času koronavirusa in predstavil svoja gledanja za rešitev številnih problemov, ki so nastali v kriznih razmerah.

»V začetku pandemije je bilo premalo obveščanja o ukrepih med državama na več ravneh. Še posebej veliko negotovosti je ljudem in odgovornim v Sloveniji prinesel prvi ukrep Šarčeve vlade, sprejet dobesedno čez noč, a zelo slabo pojasnjen. Ker so se ob tem pojavili zastoji tovornjakov na meji - čeprav pretoka blaga Slovenija ni omejevala, ampak je bil vzrok pri njenih drugih sosedah - se je v delu italijanske javnosti ustvaril vtis, da je Slovenija “zaprla” mejo. To je zagotovo pustilo slab občutek,« meni Giacomelli. Upa, da bo nova slovenska vlada našla dovolj pozornosti do Italije. Nedvomno so pomembni slovenski čezmejni delavci v Avstriji in hrvaški v Sloveniji ter slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem. A prehajanje italijansko-slovenske meje je med vsemi najbolj kompleksno in zaradi njene slabše prepustnosti trpi veliko ljudi in z njimi gospodarstvo. »Zagotovo potrebujemo praktične rešitve, pa tudi samo priznanje pomembnosti obmejnega območja, kakršnega je nekdaj zagotavljala prepustnica. A najverjetneje bodo rešitve drugačne, sam osebni dokument še ne bo omogočil varnega prehajanja meje. Prav je, se državi uskladita za poseben režim v obmejnem območju, čeprav prosto prehajanje ne zadeva le tistih, ki živijo v njeni neposredni bližini,« ocenjuje Giacomelli.

Celoten intervju preberite v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku: digitalna izdaja je brezplačno na voljo na tej povezavi.