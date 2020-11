Italija: krivulja rahlo navzdol, 37.255 okužb

Krivulja okužb z novim koronavirusom se je rahlo obrnila navzdol: danes so jih v Italiji potrdili 37.255, medtem ko jih je bilo v petek 40.902. Delež pozitivnih brisov je 16,3-odstoten. Danes so opravili 227.695 testiranj, včeraj pa 254.908.

Umrlo je še 544 bolnikov s koronavirusno boleznijo, s čimer je število smrtnih žrtev doseglo 44.683, medtem ko je bilo doslej okuženih 1.144.552 ljudi (vključno z ozdravelimi in umrlimi). V Italiji je trenutno 688.435 aktivno okuženih. V zadnjih 24 urah so hospitalizirali 484 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah je tako trenutno 31.398 pacientov s to boleznijo. V samoizolaciji je 653.731 ljudi.