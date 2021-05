»Italija naj na meji ne zahteva testa od cepljenih ljudi in prebolevnikov«

Dejstvo, da Italija ob vstopu v državo zahteva negativen izid testa na novi koronavirus tudi od cepljenih ljudi in prebolevnikov, je v nasprotju z evropskimi smernicami, tako da lahko pričakujemo, da bo vlada Maria Draghija v kratkem spremenila pravila, ki urejajo prehajanje meje. Evropska komisija je namreč včeraj predlagala novo priporočilo glede omejitev potovanj, pri čemer je upoštevala izboljševanje epidemioloških razmer in pospešeno cepljenje po vsej EU. Predlaga, naj za povsem cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli, ne veljajo ukrepi testiranja in karantene ter naj test PCR enotno velja 72 ur.

Komisija predlaga osvežena merila za boljšo usklajenost članic, ki naj bi ljudem prinesla gotovost pri načrtovanju počitnic, a to je le priporočilo, odločitve so v rokah članic, saj so ukrepi na mejah pretežno v nacionalni pristojnosti.