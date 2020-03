Italija se bo opravičila za pokol v Etiopiji

Boljše pozno, kot nikoli. Italija se bo po 83 letih opravičila Etiopiji zaradi pokola v samostanu Debre Libanos in bližnjem mestecu, kjer so italijanski vojaki leta 1937 pobili več sto tamkajšnjih koptskih menihov in civilistov iz maščevanja zaradi spodletelega atentata na poveljnika italijanskih sil v tej afriški državi Rodolfa Grazianija. Točnega števila pobitih niso nikoli ugotovili, nekateri viri govorijo o petsto žrtvah, drugi pa o kar dva tisoč. Vsekakor grozovit pokol, za katerega se Italija ne le, da se ni nikoli uradno opravičila Etiopiji, a tudi ni kazensko preganjala vojnega zločinca Grazianija in njegovih pajdašov. Etiopija je takoj po koncu vojne od Italije zaman zahtevala njegovo izročitev, v domovini je bil Graziani zaradi kolaboracionizma sicer obsojen na 18 let zapora, kjer pa je spričo amnestije presedel le štiri mesece.

Da se bo Italija končno opravičila za Debre Libanos je obrambni minister Lorenzo Guerini napovedal na predstavitvi knjige Paola Borrusa »Debre Libanos 1937. Il più grave crimine di guerra dell’Italia« (Debre Liibanos 1937, najhujši vojni zločin Italije) na sedežu Skupnosti sv. Egidija v Rimu. Predstavitve se je udeležil tudi predsednik Italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti, ki je prosil odpuščanje za tiste katoličane, ki so podpirali italijansko kolonialistično politiko.