Italija se stara in prazni: v teku tega desetletja bo verjetno izgubila dober poldrugi milijon, do leta 2070 pa kar 12 milijonov prebivalcev, v teku ene generacije pa bi utegnilo biti število smrti enkrat večje od števila rojstev. To je nič kaj navdušujoča slika, ki jo v svojem poročilu o predvidevanjih glede prebivalstva in družin riše italijanski statistični zavod Istat.

Predvidevanja za Italijo, ki od leta 2007 beleži negativen naravni prirastek, so neizprosna: leta 2048 bi utegnilo biti smrti enkrat več kot rojstev, dalje, če je 1. januarja 2020 Italija štela 59,6 milijona prebivalcev, bi leta 2030 utegnila šteti 58 milijonov, leta 2050 54,1 milijona, leta 2070 pa le 47,6 milijona prebivalcev.

Poleg tega bi se srednja starost, ki znaša danes 45,7 leta, do leta 2050 utegnila zvišati na 50,7 leta, število oseb, starejših od 65 let, pa bi bilo trikrat večje (35 odstotkov) od števila 14-letnikov (predvidoma 11,7 odstotka prebivalstva). Zato pri zavodu Istat menijo, da bo treba temu prilagoditi politike socialnega varstva ter preveriti učinke na trg dela in gospodarsko načrtovanje ter pritisk, s katerim se bo morala država soočiti pri poskusu ohranitve sedanje ravni socialnega skrbstva. To toliko bolj, ker bo čez 20 let kar 10,3 milijona ljudi živelo samih, poleg tega naj bi se število družin z otroki do leta 2040 zmanjšalo od 8,3 na 6,4 milijona, število družin brez otrok pa naj bi zraslo od 5,1 na 5,7 milijona, predvideva pa se tudi porast števila enostarševskih družin.