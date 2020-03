»Italija je še vedno sredi epidemije. Hudo bi bilo, če bi popustili ravno zdaj, saj bi tako zapravili vse to, kar smo doslej naredili. Žrtvovanja, ki nas čakajo v teh tednih, moramo jemati zelo resno,« je v nedeljo povedel italijanski minister za zdravje Roberto Speranza in napovedal, da bo potrebno še nekaj potrpljenja. »Zdaj opažamo prve učinke zajezitvenih ukrepov. Nismo pa še prešli drugo fazo. Za to bomo potrebovali še nekaj časa,« je zaključil Speranza.