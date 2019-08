Italija v rokah Mattarelle (in strank)

Po sinočnjem formalnem odstopu predsednika Giuseppeja Conteja in njegove vlade bo predsednik republike Sergio Mattarella že danes popoldne začel posvetovanja za sestavo morebitne nove vlade. Mattarella je pred zelo težko nalogo, saj trenutno (še) ni na obzorju novega vladnega zavezništva, zato je možnost predčasnih volitev precej konkretna, ni pa edina pot za izhod iz te zelo zapletene vladne krize. Če ne bo pogojev za politično vlado, bo vsekakor Mattarella odprl pot t.i. institucionalni vladi, ki bo izpeljala volitve.

Gotovo je, da državni poglavar ne bo pritiskal za takšno ali drugačno rešitev, ampak bo kočljivo zadevo prepustil strankam, ki so sedaj postavljene pred veliko odgovornostjo. Če bo prišlo do predčasnih volitev, bodo italijanski volilke in volilci, kot v vsem povojnem času, znova izvolili 315 senatorjev in 630 poslancev. To pomeni, da bi padel v vodo ustavni zakon o zmanjšanju števila parlamentarcev, ki bi - tako kot je bil zastavljen - zelo škodil slovenski manjšini. V primeru oblikovanja nove politične vlade, pa bo zmanjšanje števila parlamentarcev najbrž spet na dnevnem redu ...