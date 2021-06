Italijan brez pravice do italijanščine

Italijanski državljan, ki prebiva v Sloveniji, ne more svojih davčnih obvez izpolnjevati v italijanščini, ker mu tega slovenska davčna uprava (FURS) ne priznava. S tem vprašanjem se že štiri leta ukvarja Giuseppe De Stena, ki živi na Koprskem, z njegovimi težavami se ukvarjajo ustanove italijanske manjšine in poslanec v slovenskem parlamentu Felice Žiža. De Stena je na svoje težavne odnose z davčno upravo opozoril na novinarski konferenci v Kopru skupaj s predsednikom Italijanske unije Mauriziom Tremulom. Italijanski državljan vse dopise Fursu pošilja v italijanščini, koprska podružnica davčne uprave pa mu dosledno odpisuje v slovenščini, češ da imajo pravico do rabe italijanskega jezika le pripadniki italijanske manjšine, kar De Stena formalno ni.

Tremul pravi, da gre pri tem za načelno vprašanje, saj je italijanščina uradno priznani jezik v slovenski Istri in torej jezik določenega ozemlja, zato se jezikovnih pravic lahko poslužujejo vsi, ki tam živijo, ne le pripadniki manjšine. O tem govorijo razsodbe slovenskega ustavnega sodišča in tudi evropska določila, meni Tremul, ki upa, da se bo problem primerno rešil v sklopu davčne uprave oziroma drugih pristojnih slovenskih institucij, da ne bo torej treba de Steni in Italijanski uniji iskati pravico po sodni poti. V bistvu, kot da bi državljanom Slovenije, ki prebivajo na Tržaškem, odrekali pravico do rabe slovenskega jezika v odnosu do italijanskih oblasti in ustanov.