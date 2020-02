»Italijani lahko pridejo«

V uredništvo smo prejeli informacijo, da je tržaška družina morala odpovedati počitnice v enem od termalnih središč v Sloveniji. Iz hotela naj bi sporočili, da italijanskih gostov zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom ne sprejemajo. Zato smo včeraj poklicali v več hotelov po Sloveniji. Povsod so rekli, da do gostov iz Italije ni nobenih zadržkov. V nekaterih hotelih so italijanski državljani nastanjeni ravno v tem času.

»Seveda lahko pridejo Italijani. Mi nikogar ne diskriminiramo,« nam je povedala hotelska receptorka v Kranjski gori.

»Slovenija je gostoljubna država,« pravi Aljoša Ota, ki vodi predstavništvo Slovenske turistične organizacije (STO) v Milanu. Potrdil nam je, da Slovenija - obratno od nekaterih drugih držav - italijanskih gostov ne zavrača.

Slovenija bo italijansko izpostavljenost okužbi sicer gotovo občutila.