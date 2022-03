Italijani razočarali slovensko ministrstvo

Slovenija bo morala še počakati za nov policijski čoln, za katerega so na pristojnem ministrstvu dobili dve ponudbi. Ljubljansko podjetje Imexa, ki se ukvarja s trgovino z opremo in orodji za industrijo in obrt, je oddalo ponudbo skupaj s finskim podjetjem Marine Alutech, njena vrednost je bila dobre tri milijone evrov (z DDV-jem), italijanska navtična družba Ferretti pa bi plovilo izdelala za slaba dva milijona evrov (z DDV-jem).

Finska ponudba je bila predraga, kot poroča spletni portal MMC RTV pa najbolj preseneča neustreznost Ferrettijeve ponudbe, saj mu je razpis brez dvoma šel na roko. Kako je potekala predpriprava na razpis? Najprej so z ministrstva spraševali pomorsko policijo v Kopru, kakšen čoln bi jim ustrezal. Policisti so preučili izredno uporaben in dobro delujoč čoln uprave za pomorstvo, dodali specifične potrebe policije in ministrstvu sporočili, da bi bil glede na razpoložljivost posadk in skromen slovenski akvatorij povsem primeren 12–13-metrski patruljni čoln.

Odgovora na to niso dobili, je pa z ministrstva prišla zahteva, naj prevedejo razpis italijanskih karabinjerjev, ki so pred kratkim kupili čolne od družbe Ferretti. Po informacijah MMC so si namreč v vrhu ministrstva zaželeli skoraj 17 metrov dolgo in okoli pol milijona evrov dražje patruljno plovilo – prav tako, kakršne ima italijanska policija. Preveden italijanski razpis z nekaj dodatnimi zahtevami je bil nato tudi objavljen in italijanski proizvajalec se je nanj prijavil. Očitno neuspešno.