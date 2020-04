Italijani v Slovenijo kar po gmajnah in gozdovih

Župane kraških občin v Sloveniji precej skrbi dejstvo, da mnogi italijanski državljani, kljub prepovedim, še vedno prečkajo mejo kar po gmajnah in gozdnih poteh ter stezah. Župani so svojo zaskrbljenost nad dogajanji v soboto izrazili v.d. generalnega direktorja policije Antonu Travnerju, ki je obiskal policiste na območju koprske policijske uprave.

Na mejnem prehodu Fernetiči je Travner povedal, da so policisti v soboto zaznali več kot 300 kršitev odloka, za kar so podali predloge za kaznovanje inšpekcijskim službam. Sicer pa spoštovanje omenjenega odloka dnevno nadzira okoli tisoč policistov. Šef slovenske policije je skupaj z direktorjem koprske policijske uprave Igorjem Ciperletom obiskal Policijsko postajo Postojna in kontrolno točko na avtocesti, kjer so prometni policisti poostreno nadzirali spoštovanje odloka o prepovedi gibanja med občinami.

»Ugotavljamo precej kršitev, včeraj, kot rečeno, v Sloveniji več kot 300 kršitev in okoli 150 opozoril državljanom, kar pomeni, da vsi državljani Republike Slovenije še vedno niso dojeli, da je koronavirus zelo nevarna bolezen in da je telesna bližina ena od večjih nevarnosti za okužbo. Zato priporočila, ostanimo doma, niso brezpredmetna,« je povedal Travner.