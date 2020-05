Italijani v tujino po 15. juniju

»Italijani bodo lahko prečkali mejo s sosednjimi državami in državami EU od 15. junija dalje,« si nadeja zunanji minister Luigi Di Maio. V današnjem intervjuju za dnevnik Corriere del Veneto je vodja italijanske diplomacije pojasnil, da mora država najprej sprostiti gibanje na državnem ozemlju, torej med deželami (to naj bi se zgodilo 3. junija), nato pa prehajanje mej, kar naj bi se na vseevropski ravni zgodilo sredi prihodnjega meseca.

Di Maio je ponovil, da Italija odklanja dvostranske dogovore o mejah (torej tudi s Slovenijo in Hrvaško), ki bi bili po njegovem v nasprotju z evropskimi načeli, kar bi konec koncev oškodovalo prav Italijo. Minister je priznal, da ima Rim v tem trenutku največ težav z Avstrijo, a upa, da se bodo problemi rešili z dialogom, v nasprotnem primeru »Italija ne bo tiho«. Di Maio bo v prihodnjih dneh obiskal Berlin, kjer se bo srečal z nemškim kolegom Heikom Maasom, srečanje s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem pa je napovedano za soboto 6. junija. Do takrat oziroma do 15. junija se na italijansko-slovenski mej najbrž ne bo zgodilo nič novega, vsaj z italijanske strani ne (14 dnevna karantena za vse, ki pridejo v državo), lahko pa svoja pravila za vstop tujcev v državo spremeni Slovenija.