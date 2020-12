Italijanska državljanka na Koprskem »oprala« 126.000 evrov

Kriminalisti iz Kopra so zaključili dalj časa trajajočo preiskavo in ovadili 68-letno italijansko državljanko z bivališčem v Emiliji - Romanji zaradi utemeljenega suma pranja denarja. Prikrila je nezakonit izvor denarja v skupni vrednosti 126.810 evrov, zato ji grozi do osem let zapora.

Od avgusta 2014 do decembra 2016 je na Koprskem ustanovila enajst gospodarskih družb, s katerimi je fiktivno poslovala. Za vsako od teh je odprla najmanj dva bančna računa. Z denarjem, ki ga je ena od družb prejemala, je navidezno izplačevala plače svojim lažnim uslužbencem in ga nakazovala lažnim uslužbencem ostalih družb, prav tako italijanskim državljanom. Gotovino pa so dvigovali za osebno porabo tudi na bankomatih.

Na podlagi podatkov italijanskih varnostnih organov so koprski kriminalisti ugotovili, da je bil večji del denarja, ki ga je osumljenka prejemala iz Italije, pridobljen s kaznivimi dejanji. V Italiji je namreč obtožena zaradi davčne utaje, goljufije, izsiljevanja, oderuštva ter povezovanja v kriminalno združbo in proti njej že poteka kazenski postopek, v katerem so udeleženi kot sostorilci tudi omenjeni lažni uslužbenci.

Združba je delovala na območju Italije, Senegala, Hrvaške in Slovenije. Po podatkih italijanskih varnostnih organov si je osumljenka s sostorilci nezakonito pridobila 3,4 milijona evrov. Del tega denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj v Italiji, in sicer v višini 126.810 evrov, je bil najprej nakazan na bančni račun osumljenkine slovenske družbe v Italiji, od tam pa na bančne račune njenih slovenskih družb v Sloveniji. Z njim so nato nakazovali plače lažnim uslužbencem.